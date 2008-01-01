Глава АБИК поздравил Шавката Рахмонова

Казахстанец одержал победу на турнире UFC 254.

Фото: Draftkings.com ©
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Сегодня 12:57
Президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Ануар  Садыкулов поздравил казахстанского бойца с победой на турнире UFC 254, передает корреспондент Vesti.kz.

"Уважаемый Шавкат! От имени Ассоциации боевых искусств Казахстана поздравляю Вас с впечатляющей досрочной победой на турнире UFC 254.
Вы провели отличную дебютную встречу в крупнейшем ММА-промоушене. Любители этого вида спорта гордятся Вами. Желаем не останавливаться на достигнутом, развиваться и успешно представлять Казахстан на самых престижных турнирах", – говорится в поздравлении.

Напомним, что Шавкат Рахмонов досрочно победил в дебютном бою в UFC бразильца Алекса Оливейру.
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Рахмонов Шавкат UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 12:57
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