"Кайрат" поздравил Хабиба с победой над Гэтжи

Российский боец завершил карьеру непобежденным.

Фото: ФК "Кайрат" ©
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Сегодня 11:37
ФК "Кайрат" на своей странице в Instagram поздравил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.kz.

"Поздравляем нашего друга Хабиба Нурмагомедова с 29-ой победой и защитой титула! Желаем тебе всего наилучшего за пределами Октагона" - написано в опубликованном посте.

Добавим, что после своей 29-й победы в 29-м бою в ММА Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры. Также на турнире с участием Хабиба дрался казахстанец Шавкат Рахмонов. В своем дебютном бою он оказался сильнее бразильца Алекса Оливейры. 
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC Кайрат ФК
Смешанные UFC
0
Сегодня 11:37
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