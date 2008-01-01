"Кайрат" поздравил Хабиба с победой над Гэтжи

ФК "Кайрат
" на своей странице в Instagram поздравил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.k
z.
"Поздравляем нашего друга Хабиба Нурмагомедова с 29-ой победой и защитой титула! Желаем тебе всего наилучшего за пределами Октагона" - написано в опубликованном посте.
Добавим, что после своей 29-й победы в 29-м бою в ММА Нурмагомедов объявил
о завершении спортивной карьеры. Также на турнире с участием Хабиба дрался казахстанец Шавкат Рахмонов
. В своем дебютном бою он оказался
сильнее бразильца Алекса Оливейры.