"Я номер один". Гэтжи прокомментировал поражение от Хабиба на UFC 254

Американский боец Джастин Гэтжи, уступивший Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 254
, считает, что стал первым номером в легком весе после ухода россиянина из спорта, сообщает "Чемпионат
".
"Поражение - это еще не конец. Я дважды проиграл, и посмотрите на меня. Я просто дрался за пояс. В спорте не так много людей, которые когда-либо думали, что я буду здесь после того, как я проиграл Дастину Порье в 2018 году. Я верил в это, потому что очень люблю соревноваться. Почему бы нет? После того, как Хабиб завершил карьеру, я стал номером один", - сказал Гэтжи в интервью MMAJunkie.
Хабиб Нурмагомедов
одержал победу над Гэтжи во втором раунде. После победы он объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.