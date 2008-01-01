"Я номер один". Гэтжи прокомментировал поражение от Хабиба на UFC 254

Российский боец объявил о завершении карьеры после боя.

Джастин Гэтжи. Фото: "Спорт-Экспресс" ©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 09:26
Американский боец Джастин Гэтжи, уступивший Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 254, считает, что стал первым номером в легком весе после ухода россиянина из спорта, сообщает "Чемпионат".

"Поражение - это еще не конец. Я дважды проиграл, и посмотрите на меня. Я просто дрался за пояс. В спорте не так много людей, которые когда-либо думали, что я буду здесь после того, как я проиграл Дастину Порье в 2018 году. Я верил в это, потому что очень люблю соревноваться. Почему бы нет? После того, как Хабиб завершил карьеру, я стал номером один", - сказал Гэтжи в интервью MMAJunkie.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. После победы он объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:26
© 2008 - 2020 ТОО «EML»