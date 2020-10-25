Спасибо, Отец. Хабиб написал трогательное обращение после победы над Гэтжи

Российский боец завершил спортивную карьеру.

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото: РИА Новости ©
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Сегодня 08:56
Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram первый пост после победы над американцем Джастином Гэтжи, сообщает "Р-Спорт".

Поединок спортсменов возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов победил удушающим приемом во втором раунде и защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе, после чего объявил о завершении спортивной карьеры. Публикацию в Instagram россиянин посвятил своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову.

"Когда Всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо, Отец, за все, чему ты меня научил в этой жизни. Дай Аллах тебе наивысшую ступень рая", - написал Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Для Хабиба Нурмагомедова бой с Гэтжи стал первым после смерти отца.

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Сегодня 08:56
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