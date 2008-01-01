UFC разобрал досрочную победу казахстанца Рахмонова в дебютном бою

Он досрочно победил опытного бразильца.

Шавкат Рахмонов. Фото: Getty Images ©
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Сегодня 08:29
В UFC детально разобрали дебютный поединок казахстанца Шавката Рахмонова, который в первом раунде досрочно победил бразильца Алекса Оливейру, передает корреспондент Vesti.kz.

"С первых секунд Оливейра много передвигался и периодически пробивал ногами с дистанции. Рахмонов прессинговал соперника, но выбрасывал не очень много ударов. Через 1,5 минуты после начала боя Шавкат активнее пошел вперед и провел несколько хороших атак.

Бразилец оказался зажат у сетки, но через несколько секунд сумел развернуться. Бойцы сошлись в продолжительном клинче. Несколько раз "Ковбой"  пробовал подхватить ноги соперника в надежде провести тейкдаун, но конце раунда Рахмонов воспользовался очередной попыткой Алекса и неожиданно взял шею бразильца в захват. Соперники опустились на землю, но Оливейра так и не смог выбраться из удушающего приема" - написано в разборе российского версии сайта UFC.



Отметим, что в главном поединке вечера UFC 254 Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.
Метки:
Рахмонов Шавкат Нурмагомедов Хабиб UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 08:29
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