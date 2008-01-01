UFC разобрал досрочную победу казахстанца Рахмонова в дебютном бою

В UFC
детально разобрали дебютный поединок казахстанца Шавката Рахмонова
, который в первом раунде досрочно победил бразильца Алекса Оливейру, передает корреспондент Vesti.kz
.
"С первых секунд Оливейра много передвигался и периодически пробивал ногами с дистанции. Рахмонов прессинговал соперника, но выбрасывал не очень много ударов. Через 1,5 минуты после начала боя Шавкат активнее пошел вперед и провел несколько хороших атак.
Бразилец оказался зажат у сетки, но через несколько секунд сумел развернуться. Бойцы сошлись в продолжительном клинче. Несколько раз "Ковбой" пробовал подхватить ноги соперника в надежде провести тейкдаун, но конце раунда Рахмонов воспользовался очередной попыткой Алекса и неожиданно взял шею бразильца в захват. Соперники опустились на землю, но Оливейра так и не смог выбраться из удушающего приема" - написано
в разборе российского версии сайта UFC.
Отметим, что в главном поединке вечера UFC 254 Хабиб Нурмагомедов победил
американца Джастина Гэтжи, после чего объявил
о завершении спортивной карьеры.