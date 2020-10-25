Хабиб Нурмагомедов получил серьезную травму за три недели до боя с Гэтжи

Главный бой турнира UFC 254 мог сорваться.

Фото: UFC ©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 08:01
Глава UFC Дана Уайт заявил, что за три недели до боя с американцем Джастином Гэтжи россиянин Хабиб Нурмагомедов обращался в больницу по поводу перелома ноги, сообщает "Р-Спорт"

Нурмагомедов в субботу в Абу-Даби удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC, после чего объявил о завершении карьеры. В активе россиянина 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

"Нам всем повезло, что мы увидели этот бой сегодня. Особенно после того, через что Нурмагомедов прошел. Оказывается, за три недели до боя он попал в больницу, так как сломал ногу. У него были сломаны два пальца и одна кость на ступне. Об этом мне рассказали в его команде", - сказал Уайт.

Добавим, что после победы над Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры. На турнире UFC 254 также дебютировал казахстанец Шавкат Рахмонов, досрочно победивший бразильца Алекса Оливейру.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб Рахмонов Шавкат UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 08:01
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