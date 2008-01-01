UFC объявил обладателей бонусов за лучшее выступление вечера на последнем турнире Хабиба

На него претендовал и казахстанец Шавкат Рахмонов.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Bukmekerov.net ©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 07:28
Хабиб Нурмагомедов победивший Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и объявивший после этого о завершении спортивной карьеры получил бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера, сообщает Sportbox.ru.

Также бонус получил Магомед Анкалаев, нокаутировавший Иона Куцелабу. Лучшим поединком вечера признан бой Кейси Кени и Натаниэля Вуда. 

Добавим, что на прошедшем в Абу-Даби турнире в UFC дебютировал и казахстанец Шавкат Рахмонов. Он досрочно победил опытного бразильца Алекса Оливейра, но остался без бонуса.

Победа над Гэтжи стала для Нурмагомедова 29-й в карьере. Он ни разу не проиграл в ММА.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC Рахмонов Шавкат
Смешанные UFC
0
Сегодня 07:28
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