UFC объявил обладателей бонусов за лучшее выступление вечера на последнем турнире Хабиба

Хабиб Нурмагомедов
победивший Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и объявивший после этого о завершении
спортивной карьеры получил бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера, сообщает Sportbox.ru
.
Также бонус получил Магомед Анкалаев, нокаутировавший Иона Куцелабу. Лучшим поединком вечера признан бой Кейси Кени и Натаниэля Вуда.
Добавим, что на прошедшем в Абу-Даби турнире в UFC
дебютировал и казахстанец Шавкат Рахмонов
. Он досрочно победил
опытного бразильца Алекса Оливейра, но остался без бонуса.
Победа над Гэтжи стала
для Нурмагомедова 29-й в карьере. Он ни разу не проиграл в ММА.