Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Россиянин сделал это прямо в клетке на турнире UFC-254, где он защитил свой титул.

Вырубив американца Джастина Гэтжи во втором раунде, Хабиб какое-то время не мог сдержать эмоций. Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в июле из-за последствий от перенесенного коронавируса.

"Это был мой последний бой, - заявил Хабиб. - Это все была мечта моего отца. Скажу для всех русскоговорящих - большое спасибо. В 2008 году, когда я начинал, и когда в 2012 году я в первый раз дрался в UFC, очень многие не верили, для очень многих это было невозможным.

Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана, приехал сюда. Вот вчера мне даже брат говорит: "Гугл сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не могу в это поверить. Вы представляете, да? У меня даже в голове этого не было. Мы вместе с отцом шли, я просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что может вот так все на мои плечи обрушиться.

Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один остался родитель - это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить".





Напомним, что в карде турнира UFC 254 с досрочной победы дебютировал в промоушене казахстанец Шавкат Рахмонов.

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