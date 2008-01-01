"Он попал на глаза руководству UFC". Казахстанский эксперт оценил дебют Рахмонова с досрочной победой

Юлия Милова

Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz успешный дебют Шавката Рахмонова в UFC.

Специалист отметил, что боец попал на глаза руководству промоушена, одержав впечатляющую победу.

"Я думаю, что Шавкат с лихвой оправдал все ожидания казахстанских болельщиков. Одержал просто великолепную победу. Когда я говорил в своем прогнозе перед боем о том, что Шавкат хорошо набрасывает гильотину, и как только шанс представится, надо постараться ему это сделать, я имел в виду вот этот момент, потому что у него действительно классно получается душить этим приемом.

Так и вышло. После хорошей затяжной атаки Шавката бразилец начал в клинче спасаться. Попытался сблизиться и провести тейкдаун, но Шавкат его опередил, закрыл замок и одержал впечатляющую победу в самом конце первого раунда - там буквально несколько секунд оставалось.

Надеюсь, что Шавкат за свой бой получит бонус. Об этом мы узнаём практически сразу же после окончания вечера. Сегодня много досрочных побед. Но, надеюсь, что удача улыбнется Шавкату и руководство UFC бонус ему подарит.

Мне казалось, что бой пройдет чуть дольше. Я рассчитывал примерно на два полных раунда. Думал, что в третьем решит все вопросы Шавкат. Но он оправдал и опроверг даже смелые прогнозы. Я думаю, что это просто отличный дебют. Он попал на глаза руководству UFC. Надеюсь, что дальше его победная поступь только продолжится", - прокомментировал Махметов.

Напомним, в дебютном бою в UFC Рахмонов встречался с бразильцем Алексом Оливейрой и победил сабмином в первом же раунде. В главном же бою на турнире UFC 254, который проходит на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) сойдутся действующий чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и временный чемпион из США Джастин Гэтжи (22-2).

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