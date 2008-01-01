Хабиб вырубил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его бой против временного чемпиона из США Джастина Гэтжи стал главным на турнире UFC 254, который прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

Бойцы начали очень аккуратно. Долго примерялись к друг другу, чтобы войти в близкий контакт.

Хабиб первым припустил пару ударов, но выдержал их. После этого россиянин уже старался отойти от дальней дистанции и перейти на борьбу.

С середины первого раунда Хабиб начал гонять американца по октагону, но при этом все равно пропускал опасные лоукики. К концу первого раунда Хабиб уронил-таки соперника, но не успел провести приём до перерыва.

Во второй пятиминутке уже Хабиб перешел на лоу-кики, затем очень быстро повалил соперника и впервые в карьере победил треугольником.

При этом Гэтжи пробовал остановить бой, но его попытки не были замечены рефери. Из-за чего американец оказался в отключке. При в себя, он сказал Хабибу: "Ты зверь".

Россиянин же не смог сдержать эмоций после победы, прослезившись в октагоне. Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в июле из-за последствий от перенесенного коронавируса.

Хабиба в третий раз защитил свой титул. Первый раз он сделал это в бою против ирландца Конора МакГрегора в октябре 2018 года, во второй - против Дастина Порье (США) в апреле 2019-го. Пояс же россиянин завоевал в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту.

Серия побед Хабиб продлилась до 29-ти боев - он еще ни разу не терпел поражение. Гэтжи же проиграл в третий раз в карьере.

Напомним, что в карде турнира UFC 254 с досрочной победы дебютировал в промоушене казахстанец Шавкат Рахмонов. Этим шоу завершилась серия, проводимая на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

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