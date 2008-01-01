Первая девушка-боец из Узбекистана проиграла дебют в UFC в карде у Хабиба

Чемпионка GFC Лилия Шакирова неудачно дебютировала в UFC, приняв участие в турнире на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она стала третьим представителем мирового промоушена из Узбекистана и является при этом первой и единственной девушкой-бойцом из этой страны.

Ее поединок прошел в наилегчайшем весе, а соперницей стала американка Лорен Мерфи, которая входит в топ-5 рейтинга UFC. Она продлила свою победную серию до четырех подряд.

При этом Шакирова приняла бой на коротком уведомлении - за восемь дней до выхода в октагон.

Напомним, в главном бою турнира UFC 254 встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и временный чемпион из США Джастин Гэтжи (22-2). Также в карде с досрочной победы дебютировал в промоушене казахстанец Шавкат Рахмонов.







Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

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