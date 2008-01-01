Видео полного боя, или как казахстанец Рахмонов уничтожил соперника в первом поединке в UFC

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя Шавката Рахмонова, который стал для него дебютным в UFC.

Поединок против бразильца Алекса Оливейры завершился уже в первом раунде. За 20 секунд до перерыва казахстанский боец применил к сопернику удушающий прием и заставил его сдаться.

В смешанных единоборствах Рахмонов провел 13-й бой - все их них он выиграл досрочно.

Напомним, в главном бою турнира UFC 254, в карде которого выступил Рахмонов, сойдутся действующий чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и временный чемпион из США Джастин Гэтжи (22-2).

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

"Счастлив поднять флаг Казахстана!". Рахмонов - о первой победе в UFC, силе своего приема и подарке на День рождения