Видео полного боя, или как казахстанец Рахмонов уничтожил соперника в первом поединке в UFC

Все свои 13 боев в ММА казахстанец выиграл досрочно.

Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
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Предлагаем вашему вниманию видео полного боя  Шавката Рахмонова, который стал для него дебютным в UFC.

Поединок против бразильца Алекса Оливейры завершился уже в первом раунде. За 20 секунд до перерыва казахстанский боец применил к сопернику удушающий прием и заставил его сдаться

В смешанных единоборствах Рахмонов провел 13-й бой - все их них он выиграл досрочно.

Напомним, в главном бою турнира UFC 254, в карде которого выступил Рахмонов, сойдутся действующий чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и временный чемпион из США Джастин Гэтжи (22-2).

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

"Счастлив поднять флаг Казахстана!". Рахмонов - о первой победе в UFC, силе своего приема и подарке на День рождения

Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
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Сегодня 00:41
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