"Поставил Казахстан на карту". В UFC отметили мощную победу Рахмонова

В UFC высоко оценили победу казахстанского бойца Шавката Рахмонова (13-0) в его дебютном бою в составе промоушена, сообщают Vesti.kz.

Напомним, успех ему принес мощный прием в концовке первого раунда, когда он применил к опытному бразильцу Алексу Оливейре гильотину.

"Поставил Казахстан на карту. Шавкат Рахмонов запирает гильотину", - с такой подписью было опубликовано фото казахстанца, исполняющего свой прием, в официальном аккаунте UFC в Instagram.

Казахстанец Шавкат Рахмонов заставил соперника сдаться в первом раунде дебютного боя в UFC

Напомним, в главном бою турнира сойдутся действующий чемпион легкого веса россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и претендент на пояс из США Джастин Гэтжи (22-2).

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца