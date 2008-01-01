"Поставил Казахстан на карту". В UFC отметили мощную победу Рахмонова

Его прием высоко оценили.

Фото: instagram.com/ufc
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Сегодня 00:07

В UFC высоко оценили победу казахстанского бойца Шавката Рахмонова (13-0) в его дебютном бою в составе промоушена, сообщают Vesti.kz.

Напомним, успех ему принес мощный прием в концовке первого раунда, когда он применил к опытному бразильцу Алексу Оливейре гильотину. 

"Поставил Казахстан на карту. Шавкат Рахмонов запирает гильотину", - с такой подписью было опубликовано фото казахстанца, исполняющего свой прием, в официальном аккаунте UFC в Instagram.

Казахстанец Шавкат Рахмонов заставил соперника сдаться в первом раунде дебютного боя в UFC

Напомним, в главном бою турнира сойдутся действующий чемпион легкого веса россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и претендент на пояс из США Джастин Гэтжи (22-2).

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

Метки:
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Сегодня 00:07
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