"Поставил Казахстан на карту". В UFC отметили мощную победу Рахмонова

В UFC высоко оценили победу казахстанского бойца Шавката Рахмонова (13-0) в его дебютном бою в составе промоушена, сообщают Vesti.kz.
Напомним, успех ему принес мощный прием в концовке первого раунда, когда он применил к опытному бразильцу Алексу Оливейре гильотину.
"Поставил Казахстан на карту. Шавкат Рахмонов запирает гильотину", - с такой подписью было опубликовано фото казахстанца, исполняющего свой прием, в официальном аккаунте UFC в Instagram.
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