Историческая гильотина, или видео победы Рахмонова в первом бою в UFC

Предлагаем вашему вниманию видео победного приема от Шавката Рахмонова, которым завершился его дебютный бой в UFC.

Казахстанский боец встречался с опытным бразильцем Алексом Оливейрой и за 20 секунд до конца первого раунда применил мощную гильотину, заставив соперника сдаться.

Это был 13-й бой Рахмонова в смешанных единоборствах и все из них он выиграл досрочно.

Напомним, в главном бою турнира UFC 254, в карде которого выступил Рахмонов, сойдутся действующий чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и временный чемпион из США Джастин Гэтжи (22-2).

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

"Счастлив поднять флаг Казахстана!". Рахмонов - о первой победе в UFC, силе своего приема и подарке на День рождения