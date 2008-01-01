Историческая гильотина, или видео победы Рахмонова в первом бою в UFC

Предлагаем вашему вниманию видео победного приема от Шавката Рахмонова, которым завершился его дебютный бой в UFC.
Казахстанский боец встречался с опытным бразильцем Алексом Оливейрой и за 20 секунд до конца первого раунда применил мощную гильотину, заставив соперника сдаться.
Это был 13-й бой Рахмонова в смешанных единоборствах и все из них он выиграл досрочно.
Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца
"Счастлив поднять флаг Казахстана!". Рахмонов - о первой победе в UFC, силе своего приема и подарке на День рождения