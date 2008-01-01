Историческая гильотина, или видео победы Рахмонова в первом бою в UFC

Соперник казахстанца не продержался и один раунд.

Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Смешанные UFC
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Вчера 23:45

Предлагаем вашему вниманию видео победного приема от Шавката Рахмонова, которым завершился его дебютный бой в UFC.

Казахстанский боец встречался с опытным бразильцем Алексом Оливейрой и за 20 секунд до конца первого раунда применил мощную гильотину, заставив соперника сдаться.

Это был 13-й бой Рахмонова в смешанных единоборствах и все из них он выиграл досрочно.

Напомним, в главном бою турнира UFC 254, в карде которого выступил Рахмонов, сойдутся действующий чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и временный чемпион из США Джастин Гэтжи (22-2).

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
0
Вчера 23:45
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