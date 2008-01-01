"Счастлив поднять флаг Казахстана!". Рахмонов - о первой победе в UFC, силе своего приема и подарке на День рождения

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (13-0) после победы в дебютном бою в UFC отметил во время интервью в октагоне, что это сделал себе лучший подарок на День рождения, который был накануне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, его соперник не продержался и первого раунда. 26-летний Рахмонов победил гильотиной и отметил, что против этого приема не устоял бы любой оппонент.

- Очень эмоциональный для меня момент! Я действительно счастлив поднять флаг Казахстана. Счастлив одержать победу для свой страны. У меня был очень опытный соперник и я очень рад, что удалось одержать над ним вот такую победу.

- Сначала ты с колена попал ему по корпусу и потом взялся на гильотину. Мы знали, что у тебя хорошая гильотина, но не знали, что настолько.

- Четко прям получилось, захват плотный был. Кто бы там ни был, он бы сдался.

- У тебя очень сильный дивизион, у тебя рекорд 13-0, как быстро ты хочешь вернуться в октагон?

- Я вернусь домой, отдохну. Как говорят в Казахстане, не нужно спешить, все шаг за шагом. Вчера у меня был День рождения. И это лучший подарок для самого себя.

Напомним, в главном бою турнира сойдутся действующий чемпион легкого веса россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и претендент на пояс из США Джастин Гэтжи (22-2).

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