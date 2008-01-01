Казахстанец Шавкат Рахмонов заставил соперника сдаться в первом раунде дебютного боя в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал победу над бразильцем Алексом Оливейрой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в карде турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) и стал для казахстанца дебютным в знаменитом промоушене.

Соперник Рахмонова не продержался даже один раунд - казахстанец выиграл сабмишеном, применив гильотину и заставив его сдаться за 20 секунд до конца пятиминутки.

Теперь на счету Рахмонова 13 боев и 13 побед в смешанных единоборствах. Причем все выиграны досрочно.

Отметим, что Оливейра стал для Рахмонова самым опытным оппонентом в карьере. Бразилец выступает в смешанных единоборствах уже десять лет, в UFC - пять из них. При этом ранее он всего один раз бывал в нокауте.





Напомним, в главном бою турнира сойдутся действующий чемпион легкого веса россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и претендент на пояс из США Джастин Гэтжи (22-2).

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца