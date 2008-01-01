Казахстанец Шавкат Рахмонов заставил соперника сдаться в первом раунде дебютного боя в UFC

Он дрался с опытным бразильцем Алексом Оливейрой.

Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/ufcrussia
Новости спорта Смешанные UFC
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Вчера 22:49

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал победу над бразильцем Алексом Оливейрой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в карде турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) и стал для казахстанца дебютным в знаменитом промоушене.

Соперник Рахмонова не продержался даже один раунд - казахстанец выиграл сабмишеном, применив гильотину и заставив его сдаться за 20 секунд до конца пятиминутки. 

Теперь на счету Рахмонова 13 боев и 13 побед в смешанных единоборствах. Причем все выиграны досрочно.

Отметим, что Оливейра стал для Рахмонова самым опытным оппонентом в карьере. Бразилец выступает в смешанных единоборствах уже десять лет, в UFC - пять из них. При этом ранее он всего один раз бывал в нокауте. 


Напомним, в главном бою турнира сойдутся действующий чемпион легкого веса россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и претендент на пояс из США Джастин Гэтжи (22-2).

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
2
Вчера 22:49
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