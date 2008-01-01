Хабиб провел последнюю тренировку перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провел последнюю тренировку перед поединком с американцем Джастином Гэтжи, сообщают Vesti.kz.

Их бой станет главным на турнире UFC 254, который состоится сегодня, 24 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

"С утра потренировались, попотели. Обстановка нормальная", - сказал Хабиб на видео, которое опубликовал в своем Instagram.

Напомним, в карде турнира свой дебютный бой в UFC проведет казахстанец Шавкат Рахмонов.

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца