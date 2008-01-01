Красотка из MMA показала соблазнительное фото в купальнике и с Гэтжи накануне главного боя в UFC

Девушка-боец Рэйчел Остович
из США, выступающая в UFC
в весовой категории до 57 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Сначала Остович позирует на доске для серфинга, облачившись в красный купальник.
Затем она выложила фото с соотечественником Джастином Гэтжи
, которому сегодня предстоит провести
один из сложнейших поединков в карьере против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова
.
Остович 29 лет, в смешанных единоборствах выступает с 2014 года. В UFC дебютировала в 2017 году. Всего на счету Рэйчел девять поединков в ММА, в которых одержала четыре победы и потерпела пять поражений.
Ожидается, что следующий бой она проведет с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184.