"Сергей часто приезжал в Дагестан". Казахстанский эксперт назвал плюсы отмененного боя Морозова с братом Хабиба

Юлия Милова

Сергеем Морозовым и Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом Хабиба, были бы равны. Такое мнение корреспонденту Айдар Махметов. Шансы на победу в отменившемся бою на турнире UFC 254 между казахстанцем, двоюродным братом, были бы равны. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал известный казахстанский эксперт

Специалист рассказал о знакомстве двух бойцов и отметил, что на данном этапе карьере им все-таки было бы лучше встречаться с другими соперниками.

"Касательно Сергея Морозова и его несостоявшегося дебюта, хотелось бы, в первую очередь, отметить профессионализм Сергея, который несмотря на то, что шансы найти ему соперника были минимальны, согнал вес и прошёл официальное взвешивание.

Его соперник заболел, а это очень сильный Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, очень опытный, несмотря на свою молодость, боец, чемпион мира-2016 WMMA среди любителей в Макао, именно тогда мы познакомились.

Умар сразу понравился. Во-первых, своим отношением к делу, своей скромностью, спокойствием. И, в отличие от других - большинства членов команды Хабиба, которые основную ставку делают на борьбу, Умар может не только бороться, но и также является чемпионом Дагестана по тайскому боксу. Этот парень одинаково хорош как в стойке, так и в партере. Является универсальным бойцом.

Я думаю, если бы бой с Сергеем состоялся, это был бы очень конкурентный поединок. Поначалу я преимущество отдавал Умару, честно сказать. Но, видя настрой Сергея, особенно анализируя тот прогресс, которого он добился за последние два-три года, я свое мнение поменял и понял, что это поединок двух дебютантов, двух очень сильных бойцов, и шансы в этом поединке 50 на 50.

Потому что сюда добавляется и волнение, и ожидание от первого поединка и, соответственно, уровень подготовки - кто как вес сгонит и так далее. Поэтому в этом бою шансы были бы 50 на 50.

Но все, что ни случается, случается к лучшему. В принципе, хорошо, что этот поединок на данном этапе не состоялся, на мой взгляд. Потому что Сергей часто приезжал в Дагестан. И покойный Абдулманап тоже рассказывал нам, как Сергей с его ребятами там работал. И поэтому думаю, что, так как ребята друг друга знают, у них взаимная симпатия и дружеское отношение, наверное, хватает других бойцов, с которыми эти ребята смогут подраться.

Я с нетерпением ожидаю дебюта Сергея Морозова в UFC теперь уже, наверное, на UFC Fight Night в Лас-Вегасе в ближайшие пару месяцев. И думаю, что, скорее всего, это будет уже другой соперник. И, честно говоря, я скорее рад этому факту, потому что, повторюсь, хватает кучи других иностранных бойцов, с которыми нашим ребятам можно будет биться", - прокомментировал Махметов.

Напомним, в прошлые выходные стало известно, что Умар Нурмагомедов был госпитализирован в Дубае с сильным гриппом. Замену ему организаторы найти не смогли. Турнир UFC 254 состоится сегодня, 24 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), где в главном событии встретятся чемпион из России Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи. Также в карде свой дебютный поединок в промоушене проведет казахстанец Шавкат Рахмонов.

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