Эксперт ММА сделал прогноз на дебютный бой казахстанца в UFC

Сегодня, 24 октября, в Абу-Даби состоится турнир UFC 254, в рамках которого свой дебютный бой в промоушене проведет казахстанский боец Шавкат Рахмонов
(12-0-0). Его соперником станет бразилец Алекс Оливейра
(22-8-1).
Президент национальной федерации ММА и панкратиона Казахстана Сагындык Макеев рассказал Sputnik Казахстан
, что победу одержит Рахмонов.
"Нас ожидает весьма интересное и интригующее противостояние. Ключевым, на мой взгляд, фактором будет функциональная и психологическая готовность бойцов. На протяжении всей своей карьеры бразилец испытывал проблемы в партере, в то время как Шавкат является довольно хорошим универсалом с отличной борьбой. Думаю, нас ждет конкурентный бой, и он с большой долей вероятности завершится досрочно. Думаю, победа будет на стороне нашего бойца. В противостоянии опыта и молодости победа будет за первым", - поделился Макеев.
Face-to-face. Видео дуэли взглядов Шавката Рахмонова и Алекса Оливейры перед турниром UFC 254
Также он добавил, что Рахмонов способен сделать отличную рекламу казахстанским бойцам в UFC.
"В нашей стране достаточно крепких, сильных спортсменов, способных в будущем заявить о себе во весь голос. Конечно, победы наших соотечественников в рамках самого популярного промоушена вызовут еще больший интерес у казахстанцев", - сказал Макеев.
В главном событии турнира встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов
и американец Джастин Гэтжи
.
Отметим, что дебютировать в промоушене должен был и другой казахстанский боец Сергей Морозов
, но его бой против Умара Нурмагомедова был отменен
из-за госпитализации последнего.