Эксперт ММА сделал прогноз на дебютный бой казахстанца в UFC

Он способен сделать отличную рекламу соотечественникам.

Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94©
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Сегодня 11:10
Сегодня, 24 октября, в Абу-Даби состоится турнир UFC 254, в рамках которого свой дебютный бой в промоушене проведет казахстанский боец Шавкат Рахмонов (12-0-0). Его соперником станет бразилец Алекс Оливейра (22-8-1).

Президент национальной федерации ММА и панкратиона Казахстана Сагындык Макеев рассказал Sputnik Казахстан, что победу одержит Рахмонов.

"Нас ожидает весьма интересное и интригующее противостояние. Ключевым, на мой взгляд, фактором будет функциональная и психологическая готовность бойцов. На протяжении всей своей карьеры бразилец испытывал проблемы в партере, в то время как Шавкат является довольно хорошим универсалом с отличной борьбой. Думаю, нас ждет конкурентный бой, и он с большой долей вероятности завершится досрочно. Думаю, победа будет на стороне нашего бойца. В противостоянии опыта и молодости победа будет за первым", - поделился Макеев.

Face-to-face. Видео дуэли взглядов Шавката Рахмонова и Алекса Оливейры перед турниром UFC 254

Также он добавил, что Рахмонов способен сделать отличную рекламу казахстанским бойцам в UFC.

"В нашей стране достаточно крепких, сильных спортсменов, способных в будущем заявить о себе во весь голос. Конечно, победы наших соотечественников в рамках самого популярного промоушена вызовут еще больший интерес у казахстанцев", - сказал Макеев.

В главном событии турнира встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.

Отметим, что дебютировать в промоушене должен был и другой казахстанский боец Сергей Морозов, но его бой против Умара Нурмагомедова был отменен из-за госпитализации последнего. 
Метки:
UFC MMA Рахмонов Шавкат ОАЭ Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
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Сегодня 11:10
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