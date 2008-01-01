Менеджер Хабиба заразился коронавирусом

Али Абдель-Азиз
, менеджер чемпиона UFC
в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова
, сообщил на своей странице в Instagram о заражении коронавирусом.
"Друзья и коллеги, на этой неделе у меня диагностировали COVID-19, и я лечусь в больнице. Я хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной, мог принять необходимые меры предосторожности. Большое вам спасибо и будьте в безопасности", - написал он.
Отметим, что сегодня, 24 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов в поединке против американца Джастина Гэтжи проведет третью защиту титула в легком весе.
Накануне соперники провели
дуэль взглядов и прошли обязательную процедуру взвешивания.