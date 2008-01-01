Менеджер Хабиба заразился коронавирусом

Россиянину предстоит третья защита титула.

Фото: instagram.com/aliabdelaziz000©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 10:26
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщил на своей странице в Instagram о заражении коронавирусом.

"Друзья и коллеги, на этой неделе у меня диагностировали COVID-19, и я лечусь в больнице. Я хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной, мог принять необходимые меры предосторожности. Большое вам спасибо и будьте в безопасности", - написал он.

Отметим, что сегодня, 24 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов в поединке против американца Джастина Гэтжи проведет третью защиту титула в легком весе. 

Накануне соперники провели дуэль взглядов и прошли обязательную процедуру взвешивания.
Метки:
UFC Нурмагомедов Хабиб Коронавирус
Смешанные UFC
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Сегодня 10:26
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