Казахстанскому бойцу Рахмонову предрекли досрочную победу в дебютном бою UFC в карде Хабиб - Гэтжи

Основатель промоушена "Naiza Fighter Championship" Нурбек Карабала рассказал Sputnik Казахстан
, что в предстоящем дебютном поединке в UFC Шавкат Рахмонов
будет максимально мотивирован и ему есть что доказывать. Противостоять ему будет бразилец Алекс Оливейра
.
"Единственное преимущество Оливейры - это опыт на самом высоком уровне. Шавкат разносторонней и выносливей, у него будет преимущество в борьбе, если вдруг в стойке что-то пойдет не так. У Рахмонова отличные комбинации в стойке, чувство дистанции, тайминг. Если говорить о слабых сторонах бразильца, то он быстро устает от вязкого боя в клинче или партере, из-за чего замедляется, отдает инициативу. Оценивать предстоящий поединок очень сложно. С одной стороны, Рахмонов превосходит соперника в габаритах, а с другой - он никогда не встречался с оппозицией уровня Оливейры. Тем не менее я ожидаю досрочную победу Шавката Рахмонова во второй половине схватки", - сказал Карабала.
Турнир UFC 254 состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), в его главном событии встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.
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