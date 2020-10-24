Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram и стал самым популярным человеком в России

Чемпион UFC
в легком весе Хабиб Нурмагомедов
стал самым популярным человеком в России, опередив известную певицу Ольгу Бузову
, сообщает Sport24
.
Отмечается, что у Хабиба 22,1 миллиона подписчиков, у Бузовой - 22. Это позволило ему стать самым популярным человеком в России в Instagram.
Неделю назад Бузова получила два сертификата от Книги рекордов России: первый - за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, а второй - как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram.
Рост аудитории Нурмагомедова связан с его предстоящим боем в UFC. 24 октября российский боец проведет поединок против временного чемпиона в легком весе американца Джастина Гэтжи. Этот поединок возглавит турнир UFC 254, который пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).
Для Хабиба эта защита титула станет третьей. Ранее он отстаивал титул в боях с Конором МакГрегором и Дастином Порье. Гэтжи стал временным чемпионом после победы над Тони Фергюсоном.