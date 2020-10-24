Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram и стал самым популярным человеком в России

Сегодня он выйдет в октагон.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: metaratings.ru©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 09:42
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным человеком в России, опередив известную певицу Ольгу Бузову, сообщает Sport24.

Отмечается, что у Хабиба 22,1 миллиона подписчиков, у Бузовой - 22. Это позволило ему стать самым популярным человеком в России в Instagram.

Неделю назад Бузова получила два сертификата от Книги рекордов России: первый - за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, а второй - как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram.

Рост аудитории Нурмагомедова связан с его предстоящим боем в UFC. 24 октября российский боец проведет поединок против временного чемпиона в легком весе американца Джастина Гэтжи. Этот поединок возглавит турнир UFC 254, который пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

Для Хабиба эта защита титула станет третьей. Ранее он отстаивал титул в боях с Конором МакГрегором и Дастином Порье. Гэтжи стал временным чемпионом после победы над Тони Фергюсоном.
Метки:
UFC Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:42
© 2008 - 2020 ТОО «EML»