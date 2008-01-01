Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

Основной кард начнется в 23:30.

Фото: UFC©
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Сегодня 09:00
Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи за чемпионский пояс лиги в легком весе возглавит турнир UFC 254, который состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основной кард стартует в 23:30 по времени Нур-Султана. Бой Нурмагомедова и Гэтжи начнется ориентировочно в 02:30. Поединки можно будет посмотреть на UFC TV, который доступен в сети TV Com.

В рамках данного шоу состоится дебют в UFC казахстанца Шавката Рахмонова, соперником которого станет бразилец Алекс Оливейра.

Дебютировать в промоушене должен был и другой казахстанский боец Сергей Морозов, но его бой против Умара Нурмагомедова был отменен из-за госпитализации последнего.

Отметим, что накануне Хабиб и Гэтжи провели дуэль взглядов и прошли обязательную процедуру взвешивания. Оба спортсмена показали на весах по 70,3 килограмма. При этом Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в установленный лимит.
Метки:
UFC MMA ОАЭ Нурмагомедов Хабиб Рахмонов Шавкат
Смешанные UFC
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Сегодня 09:00
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