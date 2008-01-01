Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи и других поединков UFC 254 с участием казахстанца

Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова
и американца Джастина Гэтжи
за чемпионский пояс лиги в легком весе возглавит турнир UFC 254, который состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Основной кард стартует в 23:30 по времени Нур-Султана. Бой Нурмагомедова и Гэтжи начнется ориентировочно в 02:30. Поединки можно будет посмотреть на UFC TV, который доступен в сети TV Com.
В рамках данного шоу состоится дебют в UFC казахстанца Шавката Рахмонова
, соперником которого станет бразилец Алекс Оливейра
.
Дебютировать в промоушене должен был и другой казахстанский боец Сергей Морозов
, но его бой против Умара Нурмагомедова был отменен
из-за госпитализации последнего.
Отметим, что накануне Хабиб и Гэтжи провели
дуэль взглядов и прошли обязательную процедуру взвешивания. Оба спортсмена показали на весах по 70,3 килограмма. При этом Нурмагомедову пришлось
полностью раздеться, чтобы уложиться в установленный лимит.