Хабибу пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес перед боем с Гэтжи в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи показали одинаковый вес перед боем, сообщают Vesti.kz.

Их поединок станет главным на турнире UFC 254, который состоится завтра, 24 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

Оба спортсмена показали на весах по 70,3 килограмма. При этом Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес.

Напомним, основной кард начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. С полным расписанием времени можно ознакомиться здесь. В рамках шоу состоится дебют в UFC казахстанца Шавката Рахмонова.

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