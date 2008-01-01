МакГрегор признался в нарушении правил в бою с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец смешанного стиля (MMA)признался, что нарушил правила во время поединка с россияниномосенью 2018-го. Об этом он написал в своем Twitter.МакГрегор прикрепил к публикации отрывок из поединка, где он наносит удар коленом в глаз сопернику, находясь в положении снизу. 32-летний ирландец при этом отметил, что совсем не жалеет о применении запрещенного приема. Он предложил разрешить данный прием."Коленом в глаз из этого положения бить нельзя, да. Но красиво же. Раньше такого не видел", - добавил Конор.Напомним, МакГрегор досрочно проиграл Хабибу - россиянин задушил ирландца в четвертом раунде.Очередную защиту Нурмагомедов проведет 24 октября. Соперником станет американец Джастин Гэтжи.