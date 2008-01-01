МакГрегор признался в нарушении правил в бою с Хабибом

Ирландец досрочно проиграл россиянину.

Фото: Reuters©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 13:40
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор МакГрегор признался, что нарушил правила во время поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2018-го. Об этом он написал в своем Twitter.

МакГрегор прикрепил к публикации отрывок из поединка, где он наносит удар коленом в глаз сопернику, находясь в положении снизу. 32-летний ирландец при этом отметил, что совсем не жалеет о применении запрещенного приема. Он предложил разрешить данный прием.

"Коленом в глаз из этого положения бить нельзя, да. Но красиво же. Раньше такого не видел", - добавил Конор.



Напомним, МакГрегор досрочно проиграл Хабибу - россиянин задушил ирландца в четвертом раунде. 

Очередную защиту Нурмагомедов проведет 24 октября. Соперником станет американец Джастин Гэтжи.
Метки:
МакГрегор-Нурмагомедов UFC МакГрегор Конор Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
0
Сегодня 13:40
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