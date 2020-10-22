Шавкат Рахмонов назвал виновного в затягивании его дебюта в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Шавкат Рахмонов
в интервью Sport24.ru
рассказал, что стало причиной столь продолжительного периода между подписанием контракта с UFC и дебютным боем в промоушене.
Рахмонов дебютирует в рамках турнира UFC 254, который пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), в поединке против бразильца Алекса Оливейры.
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- Ты подписал контракт с UFC осенью прошлого года, а дебют вам был назначен на 21 марта в Лондоне, но он отменился. С чем была связана столь длительная пауза между подписанием контракта и дебютом?
- В начале мне сказали, что я буду драться в ноябре. По-моему, турнир проходил в Москве, я не успевал к этому турниру подготовиться, у меня были мелкие травмы. В декабре был турнир в Корее, я попросил дать мне бой там, но меня туда не поставили. Сказали, что мой бой пройдет после Нового года. Я ждал, готовился. Мне обещали, что бой поставят до середины или конца марта. Затем мне назначили поединок на 21 марта в Лондоне. Я готовился как положено. В последнюю неделю перед вылетом нам сказали, что нашу бронь с билетов сняли и турнир отменяется из-за пандемии коронавируса. Моей вины здесь нет, это коронавирус виноват. (смеется)
- 21 марта ты должен был драться в Лондоне, но об отмене боя узнал в аэропорту. Как это было?
- Да, я сам в шоке был. Мы уже паспорта отдавали, хотели регистрацию пройти, а нам говорят, что у нас сняли с билетов бронь. Потом позвонил менеджер Саят Абдрахманов и сказал, что турнир отменен из-за коронавируса.
- 25 июля ты должен был подраться с Рамазаном Эмеевым, почему так и не подрались с ним?
- За месяц мне контракт выслали, я подписал. Сходил в баню, а потом горло сильно заболело. Температуры не было. Я один-два дня отдохнул, пошел на тренировку, встал на спарринги и травмировал руку - вообще не мог бить. Я решил не торопиться, пройти физиолечение. Оказывается, у меня коронавирус был. Я поехал в Кокшетау, отдохнул где-то неделю. Потом обоняние у меня пропало - вкус еды вообще не чувствовал, горло болело. Температуры не было, я сам не знал, что заболел коронавирусом. Еще и травма была. До боя оставалось три недели, и я сказал, что не смогу драться. С такой подготовкой я не выхожу, просто "мешком" быть смысла нет.
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