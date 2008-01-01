Казахстанский боец ММА Резников дал прогноз на поединок Хабиба и Гэтжи

Также пожелал удачи соотечественникам в этом турнире.

Артем резников. Фото: instagram.com/artem.rez©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 14:53
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников считает, что в главном событии UFC 254 россиянин Хабиб Нурмагомедов победит американца Джастина Гэтжи.

"Друзья, сейчас все обсуждают главный бой года Нурмагомедов - Гэтжи. Вот что думаю я.

Мы видели, что в поздних раундах Гэтжи устает, закисляется. В этом бою будет много борьбы, а она отнимает много сил, поэтому я думаю, что Хабиб финиширует его в четвертом-пятом раунде.

А еще в этом турнире дебютируют два казахстанца: Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Надеюсь, что Сергею найдут оппонента вместо Умара Нурмагомедова. А Умару желаю скорейшего выздоровления.

Я верю в наших ребят, болею за них! Думаю, что бои будут интересные, смотреть надо обязательно!" - написал он на своей странице в Instagram.

Турнир UFC 254 пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). В карде в рамках данного промоушена дебютирует казахстанец Шавкат Рахмонов, его соперником будет бразилец Алекс Оливейра.

Также должен был дебютировать другой казахстанский боец Сергей Морозов, но его бой с Умаром Нурмагомедовым был отменен вследствие госпитализации последнего. Несмотря на это, Морозов все равно пройдет взвешивание и станет запасным на случай, если кто-то слетит с пары Натаниэль Вуд - Кейси Кенни.
Метки:
UFC MMA ОАЭ Нурмагомедов Хабиб Морозов Сергей Рахмонов Шавкат
Смешанные UFC
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Сегодня 14:53
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