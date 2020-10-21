Казахстанский боец ММА Резников дал прогноз на поединок Хабиба и Гэтжи

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
считает, что в главном событии UFC 254 россиянин Хабиб Нурмагомедов
победит американца Джастина Гэтжи
.
"Друзья, сейчас все обсуждают главный бой года Нурмагомедов - Гэтжи. Вот что думаю я.
Мы видели, что в поздних раундах Гэтжи устает, закисляется. В этом бою будет много борьбы, а она отнимает много сил, поэтому я думаю, что Хабиб финиширует его в четвертом-пятом раунде.
А еще в этом турнире дебютируют два казахстанца: Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Надеюсь, что Сергею найдут оппонента вместо Умара Нурмагомедова. А Умару желаю скорейшего выздоровления.
Я верю в наших ребят, болею за них! Думаю, что бои будут интересные, смотреть надо обязательно!" - написал он на своей странице в Instagram.
Турнир UFC 254 пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). В карде в рамках данного промоушена дебютирует казахстанец Шавкат Рахмонов
, его соперником будет бразилец Алекс Оливейра.
Также должен был дебютировать другой казахстанский боец Сергей Морозов
, но его бой с Умаром Нурмагомедовым был отменен
вследствие госпитализации последнего. Несмотря на это, Морозов все равно пройдет взвешивание и станет запасным на случай, если кто-то слетит с пары Натаниэль Вуд - Кейси Кенни.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне