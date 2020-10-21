"Это будет война". Бразильский боец высказался о поединке с казахстанцем в UFC и следующем сопернике

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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов дебютирует в UFC схваткой против опытного бразильца Алекса Оливейры. Последний поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.
"Мне все равно, ветеран это или молодой талант, который дебютирует в UFC. Когда я выхожу в октагон, моя главная цель - сохранить свою победную серию и вернуться на вершину полусреднего веса.
Я на 100 процентов сосредоточен на Шавкате. Уверен, что это будет война, но когда выиграю, я брошу вызов Энтони Петтису, который занимает 14-е место в рейтинге UFC. Я убежден, что наши стили могут стать фейерверком для фанатов", - приводит слова Оливейры Sherdog.com.
Турнир UFC 254 пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). В его главном событии встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.
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