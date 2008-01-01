У казахстанского бойца ММА Морозова появился шанс дебютировать в UFC в карде Хабиб - Гэтжи

Поединок казахстанского бойца Сергея Морозова
на UFC 254 был отменен, но его еще могут задействовать на турнире, сообщает Sport24
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Отмечается, что Морозов дебютный бой в промоушене должен был провести с Умаром Нурмагомедовым, но в выходные стало известно, что россиянин был госпитализирован в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой. Вместо него рассматривался кыргызский боец Азиз Сатыбалдиев, но только до момента, пока не выяснилось, что он находится в Бишкеке, а не в Дубае, как предполагалось ранее. В итоге, организаторы перестали искать замену Нурмагомедову из-за отсутствия вариантов.
Несмотря на это, Морозов все равно будет делать вес и станет запасным на случай, если кто-то слетит с пары Натаниэль Вуд - Кейси Кенни.
Турнир UFC 254 с главным боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).