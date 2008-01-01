Сорвался дебютный бой казахстанского бойца в UFC в карде Хабиб - Гэтжи

Казахстанский боец ММА Сергей Морозов
не сможет дебютировать в UFC
. Об этом на своей странице в Instagram проинформировал журналист Игорь Лазорин.
"Сергей Морозов сообщил мне, что не выступит на UFC 254. UFC больше не ищет замену Умару Нурмагомедову. Говорят, что Азиз Сатыбалдиев почему-то улетел из Дубая", - написал он.
Турнир UFC 254 с главным боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В его карде Морозов должен был подраться с братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым, но последний приболел
и бой сорвался.
При этом Морозов продолжал подготовку, надеясь, что ему подыщут нового соперника по дебютному поединку в промоушене.