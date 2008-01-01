Сорвался дебютный бой казахстанского бойца в UFC в карде Хабиб - Гэтжи

Турнир намечен на 24 октября.

Фото: instagram.com/morozclub777©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 09:04
Казахстанский боец ММА Сергей Морозов не сможет дебютировать в UFC. Об этом на своей странице в Instagram проинформировал журналист Игорь Лазорин.

"Сергей Морозов сообщил мне, что не выступит на UFC 254. UFC больше не ищет замену Умару Нурмагомедову. Говорят, что Азиз Сатыбалдиев почему-то улетел из Дубая", - написал он.

Турнир UFC 254 с главным боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В его карде Морозов должен был подраться с братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым, но последний приболел и бой сорвался.

При этом Морозов продолжал подготовку, надеясь, что ему подыщут нового соперника по дебютному поединку в промоушене.
Метки:
UFC Морозов Сергей ОАЭ Нурмагомедов Хабиб MMA
Смешанные UFC
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Сегодня 09:04
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