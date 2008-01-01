"Это будет иметь смысл". Хабиб назвал условие для реванша с Конором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, при каком условии возможен его матч-реванш с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором МакГрегором, передает "Чемпионат".

По словам россиянина, поединок может состояться лишь в том случае, если бой ирландца с Дастином Порье, запланированный на январь 2021 года, пройдет в легком весе и завершится победой.

"Если он победит Порье в легком весе, это (реванш) будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а следующий бой проводить в 155 фунтах?

Если хочешь пойти по легкому пути, то никогда не заслужишь еще одного титульного боя. Если он будет драться в 170 фунтах - до свидания", - сказал Хабиб.

Напомним, МакГрегор и Нурмагомедов встречались в октябре 2018 года. Тот бой завершился досрочной победой россиянина, который впервые защитил титул UFC. После поединка случилась драка между командами.