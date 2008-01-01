"Тем слаще победа". Хабиб заявил о намерении досрочно победить Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с претендентом из США Джастином Гэтжи, передает "Чемпионат".

Поединок состоится 24 октября на Бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), и станет главным событием турнира UFC 254. Хабиб отметил, что планирует победить досрочно.

"С Гэтжи была сложнейшая подготовка. Считаю так - чем больше трудишься, тем слаще победа. Не знаю, по какому сценарию пройдет поединок, но буду навязывать свой бой.

Даже если не получится с первых попыток, буду пробовать все 25 минут бороться. Если нужно будет встать в стойке, сделаю это.

Готов бороться, драться, стоять в стойке. Хочу закончить бой досрочно. Уже представляю, как заставляю его закончить бой досрочно", - сказал Нурмагомедов.

Напомним, в рамках этого шоу свои дебютные бои в UFC проведут казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.

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