Казахстанские бойцы сдали тесты на COVID-19 и вышли из карантина перед дебютом в UFC в ОАЭ

Казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов успешно сдали тесты на COVID-19 и вышли из карантина, передают Vesti.kz. Бойцы прибыли в ОАЭ для участия в турнире UFC 254.

Для обоих спортсменов это будет дебют в мировом промоушене. Турнир пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Рахмонов будет драться против опытного бразильца Алекса Оливейры. Морозов же должен был драться с Умаром Нурмагомедовым - двоюродным братом Хабиба, но тот был госпитализирован и будет заменен.

"Наконец вышли из карантина. Вся банда в сборе", - написал Рахмонов в Instagram.

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