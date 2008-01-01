"Сергей продолжает готовиться к дебюту в UFC". В команде Морозова прокомментировали срыв боя с братом Хабиба

Турнир намечен на 24 октября.

Сергей Морозов. Фото: M-1 Global
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 19:55
Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Морозов продолжает готовиться к дебюту в UFC, несмотря на срыв запланированного поединка. Об этом Vesti.kz сообщил его менеджер Саят Абдрахманов.

В рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ), который намечен на 24 октября, Морозов должен был встретиться с Умаром Нурмагомедовым. Однако сегодня стало известно, что российского бойца госпитализировали, а бой отменили.

"Насколько мне известно, уже предложили бой нескольким бойцам. Ждем ответа от них (потенциальных соперников), а Сергей продолжает готовиться к дебюту в следующую субботу", - сказал менеджер.

Сам Морозов также отреагировал на срыв поединка и пожелал здоровья Нурмагомедову.

Метки:
Морозов Сергей UFC Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
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Сегодня 19:55
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