"Сергей продолжает готовиться к дебюту в UFC". В команде Морозова прокомментировали срыв боя с братом Хабиба

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Морозов
продолжает готовиться к дебюту в UFC, несмотря на срыв запланированного поединка. Об этом Vesti.kz
сообщил его менеджер Саят Абдрахманов
.
В рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ), который намечен на 24 октября, Морозов должен был встретиться с Умаром Нурмагомедовым
. Однако сегодня стало известно, что российского бойца госпитализировали
, а бой отменили.
"Насколько мне известно, уже предложили бой нескольким бойцам. Ждем ответа от них (потенциальных соперников), а Сергей продолжает готовиться к дебюту в следующую субботу", - сказал менеджер.
Сам Морозов также отреагировал
на срыв поединка и пожелал здоровья Нурмагомедову.