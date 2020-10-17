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Гэтжи назвал главный приоритет Хабиба

В карде дебютируют казахстанские бойцы.

Гэтжи назвал главный приоритет Хабиба
Джастин Гэтжи. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Американец Джастин Гэтжи (22-2) уверен, что россиянину Хабибу Нурмагомедову (28-0) будет некомфортно в клетке, когда придет пора их поединка, сообщает vRINGe.com.

"Я наношу ущерб. Даже если я промахнусь и едва задену, это уже определенный урон. В 25-минутном поединке я так или иначе нанесу ущерб. Особенность Тони Фергюсона заключается в том, что ему это нравится. И я могу с уверенностью сказать, что Хабиб этого не любит.

Его главный приоритет - избежать ущерба, чтобы жить полноценной жизнью, и это замечательно. Но когда я причиню ему боль, какой будет его первая мысль? Я не знаю, но с удовольствием посмотрю на его реакцию, когда он почувствует, что такое удар кость в кость. Да, пару раз соперникам удавалось его зацепить, но он не получал ущерба от разрушительных лоукиков и ударов по корпусу. Он не знает, что это такое, потому что пока никто не смог этого сделать, но я это исправлю", - сказал Гэтжи.

Поединок Нурмагомедов - Гэтжи запланирован на 24 октября как главное событие турнира UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ).

В карде дебютные бои под эгидой промоушена проведут казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Первый будет биться с бразильцем Алексом Оливейрой, а второй встретится с двоюродным братом Хабиба - Умаром Нурмагомедовым. 

 

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Метки:
UFC Нурмагомедов Хабиб Морозов Сергей Рахмонов Шавкат

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