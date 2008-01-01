МакГрегор сообщил о новой дате и месте боя с Порье

Бой между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата
(UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором МакГрегором
и американцем Дастином Порье
может пройти под эгидой UFC 23 января, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на ESPN.
Ранее МакГрегор анонсировал благотворительный бой с Порье 12 декабря в Дублине. Теперь ирландец сообщил, что согласился провести поединок 23 января, а также заявил, что хочет, чтобы бой состоялся на стадионе в Арлингтоне (штат Техас, США).
Однако отмечается, что МакГрегор дал согласие на бой только на словах, и, по данным источников, официального договора на бой пока нет.
В июне МакГрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. До этого он делал такое заявление в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне. Всего 32-летний ирландец в MMA одержал 22 победы, потерпел четыре поражения. На счету Порье 26 побед при шести поражениях.
В сентябре 2014 года МакГрегор победил Порье техническим нокаутом на второй минуте первого раунда.