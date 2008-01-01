Турнир UFC с дебютом двух казахстанских бойцов может пройти со зрителями

В его главном событии сойдутся Хабиб и Гэтжи.

Шавкат Рахмонов. Фото: fightnews.info©
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Вчера 23:31
Турнир UFC 254, который запланирован на Бойцовском острове в Абу-Даби 24 октября, возможно состоится со зрителями, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на директора UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашида Аль-Саида.

"Сейчас мы изучаем, как привлечь болельщиков на UFC 254. Мы изучаем, как отделить болельщиков от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Если все пойдет по плану, мы скоро объявим об этом.

Это еще не подтверждено, но такой план есть. Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет", - сказал он.

Напомним, бой россиянина Хабиб Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи возглавит турнир UFC 254. В карде дебютные бои под эгидой промоушена проведут казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Первый будет биться с бразильцем Алексом Оливейрой, а второй встретится с двоюродным братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым.
Метки:
UFC Морозов Сергей Рахмонов Шавкат ОАЭ Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
0
Вчера 23:31
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