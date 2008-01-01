Бойцы чуть не подрались после поединка в UFC

Турнир прошел в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: UFC©
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Сегодня 12:25
Между бойцами Тони Келли из США и Али Аль-Каиси из Иордании произошел конфликт сразу после боя на турнире UFC Fight Island 5 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний Аль-Каиси подошел к 33-летнему Келли, пожал ему руку, а затем ударил того в грудь, чем спровоцировал конфликт. В результате их пришлось разнимать.
Келли единогласным решением судей выиграл минувший поединок, занеся в свой актив шестую победу при двух неудачах. Аль-Каиси проиграл четвертый бой при восьми выигрышах.
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Смешанные UFC
0
Сегодня 12:25
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