Лучший в истории? Феноменальным нокаутом завершился бой в UFC

Такое редко встречается.

Фото: UFC©
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Сегодня 11:54
Турнир UFC Fight Island 5 получился весьма достойным: интересные бойцы, зрелищные удары и несколько ярких нокаутов. Однако вне конкуренции - бой предварительного карда между американцами Импой Касанганаем и Хоакином Бакли, от которого не было больших ожиданий, сообщает "Чемпионат".

Касанганай дрался под эгидой UFC всего второй раз, в дебютном поединке одолев Маки Питоло единогласным решением судей. Бакли дебютировал в промоушене далеко не так удачно - 9 августа 2020 года его нокаутировал Кевин Холланд. Однако встреча двух не самых известных средневесов теперь войдет в историю UFC.

Первый раунд получился абсолютно равным как по внешнему впечатлению, так и по статистике.

После перерыва соперники начали двигаться еще активнее, Касанганаю удалась пара неплохих попаданий в разменах. А на третьей минуте бой внезапно закончился, причем максимально брутальным и в некоторой степени курьезным образом. Касанганай в очередной раз зачем-то схватил ногу соперника, после чего Бакли, воспользовавшись инерцией, которую придал его телу соперник, исполнил акробатический трюк, нанеся удар свободной ногой с разворота.

Попадание пришлось точно в голову Касанганая, одна рука которого была занята - ею он "помогал" Бакли оттолкнуться. Импа зрелищно рухнул на канвас, оказавшись в глубочайшем нокауте - первом за свою профессиональную карьеру. Победитель же был абсолютно счастлив и не скрывал своего удовлетворения.

Метки:
UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 11:54
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