Российский боец и друг Конора предрек Хабибу поражение в следующем бою

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов сделал прогноз на бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова против временного чемпиона Джастина Гэтжи, передает "Чемпионат". Он отметил, что не делает ставку на россиянина.

"Я бы выбрал Гэтжи. Конечно, это будет тяжелый поединок для обоих бойцов. Считаю, Гэтжи обладает навыками, необходимыми для победы над Хабибом. Кроме того, он храбрый боец, у него есть характер. Очень важно прессинговать все время, не отступать. Гэтжи хорошо борется, умеет держать темп, у него есть мощь. Классный будет бой. Это будет намного более равный бой, чем принято думать. Многие считают, что Хабиб просто переедет Джастина. Но мне кажется, что это будет равный бой", - сказал он.

Напомним, бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября на Бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), и станет главным событием турнира UFC 254. В карде дебютные бои под эгидой промоушена проведут казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.

Что касается Лобова, он живет в Дублине, имеет ирландское гражданство и являлся спарринг-партнером проигравшего Хабибу два года назад Конора МакГрегора, с которым поддерживает дружеские отношения.