Конор объявил о реванше с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор заявил, что принял предложение UFC провести бой-реванш с Дастином Порье, передает "Чемпионат".

Ранее ирландец сообщил, что проведет поединок с Порье 12 декабря 2020 года. При этом наа опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC. Порье же после этого сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC.

"Привет, Дастин. Я принял предложение UFC о бое с тобой, но сказал, что поединок должен состояться в 2020 году. Я буду готов к 21 ноября, учитывая недавние травмы, а также в любую дату в декабре - 12-го или 19-го числа. Кроме того я пожертвую 500 тысяч долларов в фонд Good Fight Foundation", - написал МакГрегор в Instagram.

Напомним, первый бой МакГрегор - Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.