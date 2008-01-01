"Мне нужно кормить 10 детей". Новый соперник Рахмонова - об их бое в карде Хабиб - Гэтжи

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Оливейра
поделился своими ожиданиями от поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым
на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
"Я знаю, что он крутой парень, непобежденный, и что его еще никто не знает, но я все же принял этот бой, потому что однажды я был на его месте. Меня в свое время тоже никто не знал, и я не был бы в UFC, если бы Гилберт Бернс не согласился драться со мной. Кроме того, у меня десять детей, поэтому мне приходится бороться, чтобы их накормить. Я собираюсь драться с этим парнем, а потом мне нужен Чимаев", - приводит слова бразильца ММАfighting.com
.
Изначально 25-летний Рахмонов должен был биться с 33-летним бразильцем Элизеу Залески, но он получил травму. В итоге его заменил другой бразилец Алекс Оливейра по прозвищу "Ковбой".
32-летний Оливейра выступает в UFC с 2015 года. Он выиграл два крайних поединка судейскими решениями. В марте 2020 года оказался сильнее Макса Гриффина, а 26 июля победил Петера Собботу.
В ММА бразилец провел 33 поединка. Одержал 22 победы и потерпел восемь поражений. Еще один бой завершился вничью, а два поединка признали несостоявшимися. Среди громких побед "Ковбоя" - досрочный выигрыш у бывшего временного чемпиона UFC Карлоса Кондиты.
Рахмонов и Оливейра встретятся в карде турнира, в главном бою которого сойдутся Хабиб Нурмагомедов
и Джастин Гэтжи
. Для казахстанца это будет дебют в промоушене.