Красотка из UFС показала фото в откровенном наряде

В октагон она собирается выйти в следующем месяце.

Фото: instagram.com/rachaelostovich©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 21:23
Девушка-боец Рэйчел Остович из США, выступающая в UFC в весовой категории до 57 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram две фотографии в откровенном наряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ее аккаунт подписано 697 тысяч человек. 

Остович и ранее баловала своих подписчиков горячими фото. Впрочем, об этом наглядно свидетельствуют приведенные ниже ее другие снимки:

Остович 29 лет, в смешанных единоборствах выступает с 2014 года. В UFC дебютировала в 2017 году. Всего на счету Рэйчел девять поединков в ММА, в которых одержала четыре победы и потерпела пять поражений. 

Ожидается, что следующий бой она проведет с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184.
Метки:
Бои по смешанным правилам UFC MMA
Смешанные UFC
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Сегодня 21:23
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