UFC нашел Рахмонову нового соперника на дебютный бой

Предыдущий получил травму.

Алекс Оливейра. Фото: Fighttime.ru ©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 13:25
Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов узнал своего соперника по дебютному бою в UFC. Изначально он должен был драться с бразильцем Элизеу Залески, но он получил травму. Его заменит другой бразилец Алекс Оливейра по прозвищу "Ковбой", передает корреспондент Vesti.kz.

32-летний Оливейра выступает в UFC с 2015 года. Он выиграл два крайних поединка судейскими решениями. В марте 2020 года бразилец оказался сильнее Макса Гриффина, а 26 июля он победил Петера Собботу.

В ММА бразилец провел 33 поединка. Одержал 22 победы и потерпел восемь поражений. Еще один бой завершился вничью, а два поединка признали несостоявшимися. Среди громких побед "Ковбоя" - досрочный выигрыш у бывшего временного чемпиона UFC Карлоса Кондиты.

Рахмонов и Оливейра встретятся на турнире UFC 24 октября, где в главном бою сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. 
Метки:
Рахмонов Шавкат UFC
Смешанные UFC
0
Сегодня 13:25
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