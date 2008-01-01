"Сюрпризом не будет Конор". Менеджер Хабиба сделал заявление о грандиозном бое

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова заявил, что российский боец может провести большой поединок, который он назвал грандиозным. При этом, по словам Али Абдель-Азиза, в качестве оппонента не будет выбран ирландец Конор МакГрегор, передает "Чемпионат".

"Я могу гарантировать вам, что сюрпризом не будет Конор МакГрегор или Жорж Сен-Пьер. Это полностью между мной и Даной. Это будет что-то грандиозное. Но давайте проявим некоторое уважение к Джастину. Это лучший бой за титул в легком весе в истории", - заявил Абдель-Азиз.

Напомним, Хабиб вернется в клетку уже 24 октября, когда на Бойцовском острове в Абу-Даби проведет бой против американца Джастина Гэтжи. В карде выступят казахстанцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.