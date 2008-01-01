Бой откладывается? Менеджер Рахмонова прояснил ситуацию с соперником и сделал заявление о дебюте в UFC

Дебют казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова (12-0) в UFC не находится под угрозой срыва, об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил его менеджер Саят Абдрахманов.



Ранее стало известно, что соперник казахстанского бойца - бразилец Элизеу Залески Дос Сантос (22-7) - получил травму и снялся с поединка.

По словам Абдрахманова, Рахмонову успеют подобрать нового оппонента.



"Не вижу пока никаких причин, по которым дебют Шавката Рахмонова в UFC не состоится. Да, его оригинальный соперник получил травму. Но даже если бы это случилось за неделю до боя, UFC нашел бы замену. И сейчас, когда есть больше трех недель до поединка, я думаю, желающих выйти на замену будет очень много. И уже несколько человек, которые находятся в ростере UFC, бросили вызов. Поэтому в ближайшее время мы узнаем имя нового соперника", - прокомментировал Абдрахманов.

"Шавкат проходит свою подготовку со своим главным тренером в Актобе вместе с командой Arlan MMA Pro. И примерно за неделю до боя вылетит в Абу-Даби на Бойцовский остров", - добавил менеджер.

Напомни, что дебют Рахмонова запланирован на 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254, главным событием которого станет бой действующего чемпиона промоушена в легком дивизионе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.