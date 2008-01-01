Чемпион UFC объяснился по поводу выросшей груди

Чемпион UFC
в среднем весе Исраэль Адесанья
в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани рассказал об опухшей правой груди, сообщает "Спорт-Экспресс"
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27 сентября Адесанья победил
техническим нокаутом бразильца Пауло Косту
. После боя бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обратил внимание на странную форму правой груди новозеландца нигерийского происхождения. "Что с правой титькой Иззи?" - написал Джонс. В сети Адесанью стали подозревать в употреблении допинга. Сам же боец на пресс-конференции отшутился, сказав: "Почему они смотрят на мои сиськи?".
Как Адесанья рассказал Хельвани, его правая грудь стала опухать восемь недель назад. Девушка бойца предложила ему сходить к врачу, но он сказал, что сделает это после поединка с Костой (сейчас Исраэль находится на карантине после приезда из США).
Как говорит чемпион UFC, он искал в Google информацию о том, почему у него могла опухнуть грудь. Он ввел термин гинекомастия, который используется для обозначения увеличенной мужской груди, и обнаружил, что это заболевание влияет сразу на обе молочные железы, а не только на одну. По словам Адесаньи, он сдал кровь и сделал два МРТ гипофиза, а теперь ждет результатов обследования.
"Я не знаю, что это, - сказал Адесанья. - Но после такого великолепного выступления я бы тоже подумал, что принимаю стероиды". При этом боец подчеркнул, что никогда не употреблял запрещенных препаратов.
На счету 31-летнего Адесаньи 20 побед в 20 боях в ММА.