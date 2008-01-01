Дебют казахстанца Шавката Рахмонова в UFC снова оказался под вопросом

Поединок планировался на 24 октября.

Фото: instagram.com/shavkattrakhmonov94©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 10:45
Дебют казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонова (12-0) в UFC оказался под угрозой срыва, сообщает российский журналист Игорь Лазорин.

Отмечается, что Рахмонов должен был выступить 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254, но его соперник бразилец Элизеу Залески Дос Сантос (22-7) выбыл из строя из-за травмы.

Дебютировать в UFC Рахмонов собирался еще летом - турнир также проводился в Абу-Даби, но казахстанец получил травму, в результате чего вместо него на бой против россиянина Рамазана Эмеева вышел немец Николас Штольце, который потерпел поражение судейским решением.

В главном же поединке турнира UFC 254 действующий чемпион промоушена в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи.
Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб ОАЭ Рахмонов Шавкат
Смешанные UFC
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Сегодня 10:45
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